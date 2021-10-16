В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

В Иркутской области для ряда категорий населения, включая жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Прививки обязаны сделать лица в возрасте 60 лет и старше, медработники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной областей, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтёры, а также проживающие в социальных учреждениях.