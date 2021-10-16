Названы симптомы коронавируса, при которых нужно срочно вызывать скорую
Обнаружить опасную стадию развития заболевания поможет пульсоксиметр.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Срочная госпитализация необходима, если при коронавирусе долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болят голова, живот, ноги, появилась одышка, синюшность и слабость. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.
"Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать своё внимание. Я уже не говорю про сильную боль, особенно головную, в животе, в ногах, когда тромб идёт. Это всё признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь", — пояснил Крючков.
По его словам, обнаружить опасную стадию развития заболевания поможет пульсоксиметр. Так, показания ниже 93 являются причиной к госпитализации. Ярцева в свою очередь причислила к поводам для госпитализации боль в грудной клетке, одышку при любом движении, высокую частоту дыхания. Для пожилых характерна и сонливость.
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