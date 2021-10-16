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Риск смерти от ковида у непривитых оказался в 11 раз выше, чем у вакцинированных

Американские учёные доказали, что вакцинация снижает вероятность заражения вирусом и помогает легче перенести заболевание.

16 октября, 01:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У невакцинированных граждан при заражении ковидом риск летального исхода оказался более чем в 11 раз выше, чем у привитых. Такие сведения обнародовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Специалисты привели статистику за август этого года, из которой следует, что невакцинированные американцы умирали от коронавируса в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины. А риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

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Медики уточнили, что вакцинация снижает вероятность заражения ковидом и помогает легче перенести заболевание тем, кто всё-таки подхватил инфекцию. При этом учёные заметили, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения, поэтому некоторые привитые от CoViD-19 всё равно могут заболеть.

Ранее Лайф писал, что в России подали заявку на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19". Препарат состоит из двух компонентов. Этой уникальной технологией владеет всего несколько лабораторий в мире, и российский Национальный институт иммунологии первым достиг лекарственного эффекта.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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