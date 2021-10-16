Риск смерти от ковида у непривитых оказался в 11 раз выше, чем у вакцинированных

У невакцинированных граждан при заражении ковидом риск летального исхода оказался более чем в 11 раз выше, чем у привитых. Такие сведения обнародовали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Специалисты привели статистику за август этого года, из которой следует, что невакцинированные американцы умирали от коронавируса в 11,3 раза чаще, чем те, кто привился обоими компонентами вакцины. А риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

Медики уточнили, что вакцинация снижает вероятность заражения ковидом и помогает легче перенести заболевание тем, кто всё-таки подхватил инфекцию. При этом учёные заметили, что на данный момент ни одна вакцина не гарантирует 100-процентную эффективность против заражения, поэтому некоторые привитые от CoViD-19 всё равно могут заболеть.