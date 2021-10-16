Вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М"
Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какое название может получить разрабатываемая "детская" вакцина против коронавирусной инфекции. По мнению учёного, препарат может получить "имя" по аналогии с прививкой от туберкулёза БЦЖ, которая в версии "для детей" имеет в названии букву М — БЦЖ М.
"Наверняка останется "Спутником" по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют — "маленькие", я так понимаю. Может быть, будет литера М и в этой вакцине", — приводит слова академика РИА "Новости".
Ранее стало известно, что вакцинация детей от коронавируса в России может стартовать в январе 2022 года. Сейчас полным ходом идут клинические испытания, они проходят благополучно.
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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