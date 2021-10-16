Вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какое название может получить разрабатываемая "детская" вакцина против коронавирусной инфекции. По мнению учёного, препарат может получить "имя" по аналогии с прививкой от туберкулёза БЦЖ, которая в версии "для детей" имеет в названии букву М — БЦЖ М.

"Наверняка останется "Спутником" по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют — "маленькие", я так понимаю. Может быть, будет литера М и в этой вакцине", — приводит слова академика РИА "Новости".

Ранее стало известно, что вакцинация детей от коронавируса в России может стартовать в январе 2022 года. Сейчас полным ходом идут клинические испытания, они проходят благополучно.