НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М"

Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.

16 октября, 05:25

Фото © Pixabay

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какое название может получить разрабатываемая "детская" вакцина против коронавирусной инфекции. По мнению учёного, препарат может получить "имя" по аналогии с прививкой от туберкулёза БЦЖ, которая в версии "для детей" имеет в названии букву М — БЦЖ М.

"Наверняка останется "Спутником" по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют — "маленькие", я так понимаю. Может быть, будет литера М и в этой вакцине", приводит слова академика РИА "Новости".

Минздрав ожидает решения вопроса вакцинации детей от ковида в ближайшие две недели

Минздрав ожидает решения вопроса вакцинации детей от ковида в ближайшие две недели

Ранее стало известно, что вакцинация детей от коронавируса в России может стартовать в январе 2022 года. Сейчас полным ходом идут клинические испытания, они проходят благополучно.

К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1