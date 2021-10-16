В Мосгордуму внесли проект бюджета столицы на 2022–2024 годы

В Мосгордуму внесён проект столичного бюджета на 2022–2024 годы. Об этом сообщил спикер собрания Алексей Шапошников.

Документ уже был одобрен президиумом городской администрации. Обсуждать проект будут профильные комиссии Мосгордумы, а после депутаты его рассмотрят в первом чтении. При этом будет рассматриваться общий объём доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другое.

В проекте доходы бюджета в 2022-м определены в размере 3,261 трлн рублей, расходы — в 3,633 трлн рублей, дефицит — в 372 млрд рублей. Помимо этого, в документ заложено увеличение размера пенсий, индексация социальных пособий, зарплат медиков и педагогов, а также расходы на здравоохранение.