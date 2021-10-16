Умерла актриса из "Чёрной пантеры"

Умерла американская актриса Дороти Стил, известная по роли старейшины в фильме "Чёрная пантера". Ей было 95 лет. Как сообщает телеканал WSBTV, Стил скончалась в своём доме в Детройте, штат Мичиган.

Актриса родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане. Свою первую роль Стил получила в 88 лет. При этом на большом экране она появилась впервые в боевике Marvel "Чёрная пантера". Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень" в 2019 году.