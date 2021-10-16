Умерла актриса из "Чёрной пантеры"
Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень".
Кадр из фильма "Чёрная пантера"
Умерла американская актриса Дороти Стил, известная по роли старейшины в фильме "Чёрная пантера". Ей было 95 лет. Как сообщает телеканал WSBTV, Стил скончалась в своём доме в Детройте, штат Мичиган.
Актриса родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане. Свою первую роль Стил получила в 88 лет. При этом на большом экране она появилась впервые в боевике Marvel "Чёрная пантера". Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень" в 2019 году.
Напомним, что 29 августа 2020 года в Лос-Анджелесе умер исполнитель главной роли в фильме "Чёрная пантера" Чедвик Боузман. Он скончался от рака. Незадолго до своей смерти актёр женился на певице Тейлор Симон Ледвард.
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