НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умерла актриса из "Чёрной пантеры"

Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень".

16 октября, 04:42
<p>Кадр из фильма "Чёрная пантера"</p>

Кадр из фильма "Чёрная пантера"

Умерла американская актриса Дороти Стил, известная по роли старейшины в фильме "Чёрная пантера". Ей было 95 лет. Как сообщает телеканал WSBTV, Стил скончалась в своём доме в Детройте, штат Мичиган.

Актриса родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане. Свою первую роль Стил получила в 88 лет. При этом на большом экране она появилась впервые в боевике Marvel "Чёрная пантера". Также она сыграла в фильме "Джуманджи: Новый уровень" в 2019 году.

Напомним, что 29 августа 2020 года в Лос-Анджелесе умер исполнитель главной роли в фильме "Чёрная пантера" Чедвик Боузман. Он скончался от рака. Незадолго до своей смерти актёр женился на певице Тейлор Симон Ледвард.


Скончалась одна из создателей клуба "Китайский лётчик Джао Да" — Ирина Паперная

Скончалась одна из создателей клуба "Китайский лётчик Джао Да" — Ирина Паперная

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1