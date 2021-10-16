Россия и США могут выйти на рекордный товарооборот по итогам 2021 года

Товарооборот между Россией и США за последнее время увеличился на 40% и достиг рекордных значений, а до конца 2021 года он может подняться до нового максимума. Об этом сообщил журналистам по итогам визита в Вашингтон вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"У нас с января по июль товарооборот составил 19,8 млрд долларов, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно", — цитирует его ТАСС.

Оверчук отметил, что бизнес обеих стран стремится к расширению связей. Он уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из РФ на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.