Китайский корабль "Шэньчжоу-13" состыковался с орбитальной станцией

Космический аппарат с тремя космонавтами на борту пристыковался примерно через семь часов после запуска. Командир Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и Е Гуанфу зашли в модуль "Тяньхэ" примерно через три часа после успешной стыковки. С этого момента они официально приступили к своим обязанностям по обслуживанию станции. На орбите экипаж "Шэньчжоу-13" пробудет шесть месяцев. За этот период они планируют выполнить два-три выхода в открытый космос, а также провести ряд научных экспериментов.