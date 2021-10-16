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Китайский корабль "Шэньчжоу-13" состыковался с орбитальной станцией

Экипаж из трёх человек — командир Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и Е Гуанфу — пробудут в космосе шесть месяцев.

16 октября, 03:45
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

16 октября пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с главным модулем китайской орбитальной станции. Об этом проинформировало Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами успешно вывели на орбиту

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами успешно вывели на орбиту

Космический аппарат с тремя космонавтами на борту пристыковался примерно через семь часов после запуска. Командир Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и Е Гуанфу зашли в модуль "Тяньхэ" примерно через три часа после успешной стыковки. С этого момента они официально приступили к своим обязанностям по обслуживанию станции. На орбите экипаж "Шэньчжоу-13" пробудет шесть месяцев. За этот период они планируют выполнить два-три выхода в открытый космос, а также провести ряд научных экспериментов.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Запуск ракеты был плановым, о дате его проведения в начале октября сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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