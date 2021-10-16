Новый премьер Японии допустил нанесение превентивных ударов по базам "врагов"

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. По его словам, для этого понадобится пересмотреть национальную оборонную стратегию.

"Этот вариант также рассматривается", — ответил премьер на соответствующий вопрос в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri.

Кисида в ходе разговора о Северной Корее отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, поэтому с точки зрения безопасности народа Японии "необходимо рассматривать все реалистичные возможности". Глава кабмина заявил, что пересмотр национальной оборонной стратегии необходимо провести как можно скорее.