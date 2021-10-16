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Новый премьер Японии допустил нанесение превентивных ударов по базам "врагов"

Кисида считает, что для защиты народа "необходимо рассматривать все реалистичные" варианты.

16 октября, 03:29
<p>Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © Prime Minister&#x27;s Office of Japan</p>

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © Prime Minister's Office of Japan

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. По его словам, для этого понадобится пересмотреть национальную оборонную стратегию.

"Этот вариант также рассматривается", — ответил премьер на соответствующий вопрос в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri.

Кисида в ходе разговора о Северной Корее отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, поэтому с точки зрения безопасности народа Японии "необходимо рассматривать все реалистичные возможности". Глава кабмина заявил, что пересмотр национальной оборонной стратегии необходимо провести как можно скорее.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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