Новый премьер Японии допустил нанесение превентивных ударов по базам "врагов"
Кисида считает, что для защиты народа "необходимо рассматривать все реалистичные" варианты.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © Prime Minister's Office of Japan
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. По его словам, для этого понадобится пересмотреть национальную оборонную стратегию.
"Этот вариант также рассматривается", — ответил премьер на соответствующий вопрос в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri.
Кисида в ходе разговора о Северной Корее отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, поэтому с точки зрения безопасности народа Японии "необходимо рассматривать все реалистичные возможности". Глава кабмина заявил, что пересмотр национальной оборонной стратегии необходимо провести как можно скорее.
Ранее Лайф сообщал, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны.
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