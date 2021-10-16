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Успенская показала пикантное фото с Басковым на фоне слухов об их романе

Поклонники подозревают, что артистов связывает не только совместная работа.

16 октября, 02:47
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская поздравила Николая Баскова с 45-летием и опубликовала пикантный совместный снимок на своей странице в "Инстаграме".

"Я горжусь тем, что могу называть тебя Другом! Ты самый светлый человек, заслуживающий огромной любви, уважения и успехов во всех начинаниях и творчестве! Твори! Никогда не останавливайся, ведь у тебя вся жизнь впереди! С огромной любовью и теплом, твоя Люба", — написала Успенская.

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Как известно, недавно Успенская и Басков вместе работали над новым творческим проектом. Звёзды совместно снялись в клипе "Большая любовь" на слова Михаила Гуцериева и музыку Виктории Коханы. Успенская рассказала поклонникам, что в клипе показана "история о давно ушедшей любви, которая спустя годы вновь накрыла главных героев с головой и они не собираются ей противиться". Между тем вокруг артистов уже начали распространяться слухи о том, что их связывает не только совместная работа.

Ранее Успенская сдала в клинику вернувшуюся к ней дочь, которая оставила в Instagram мольбу о помощи.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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