Банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг
Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Банк России и Минфин разрабатывают законопроект, который сделает прозрачной информацию об условиях получаемых кредитов. Об этом сообщает газета "Известия".
Сейчас складывается ситуация, когда заёмщики неадекватно оценивают свои возможности по возврату кредитов из-за скрытых услуг, но вскоре это может измениться. Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию.
Аналитик ФГ "ФинАМ" Игорь Додонов считает, что наличие скрытых навязываемых услуг в теле кредита не даёт возможности сравнить условия в различных финансовых организациях и понять, какую сумму надо будет отдавать.
"Нововведение должно повысить прозрачность кредитования, сделать борьбу за клиентов между кредитными организациями более чистой и конкурентной", — отметил эксперт.
Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников напомнил, что ЦБ ведёт борьбу с навязыванием банками скрытых услуг в течение нескольких лет. Однако это пока не решалось на законодательном уровне. По его словам, нововведение коснётся почти всех физических лиц, решивших получить кредит во второй половине 2022 года.
А ранее Лайф рассказывал, когда лучше обращаться в банк за кредитом. Тогда эксперт посоветовал предварительно рассчитывать свою долговую нагрузку. Выплата займа не должна превышать 50% семейных расходов.
Комментариев: 0