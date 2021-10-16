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Банки в России обяжут выдавать кредиты без скрытых услуг

Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию.

16 октября, 02:09
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Банк России и Минфин разрабатывают законопроект, который сделает прозрачной информацию об условиях получаемых кредитов. Об этом сообщает газета "Известия".

Сейчас складывается ситуация, когда заёмщики неадекватно оценивают свои возможности по возврату кредитов из-за скрытых услуг, но вскоре это может измениться. Законопроект планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию.

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Аналитик ФГ "ФинАМ" Игорь Додонов считает, что наличие скрытых навязываемых услуг в теле кредита не даёт возможности сравнить условия в различных финансовых организациях и понять, какую сумму надо будет отдавать.

"Нововведение должно повысить прозрачность кредитования, сделать борьбу за клиентов между кредитными организациями более чистой и конкурентной", — отметил эксперт.

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Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников напомнил, что ЦБ ведёт борьбу с навязыванием банками скрытых услуг в течение нескольких лет. Однако это пока не решалось на законодательном уровне. По его словам, нововведение коснётся почти всех физических лиц, решивших получить кредит во второй половине 2022 года.

А ранее Лайф рассказывал, когда лучше обращаться в банк за кредитом. Тогда эксперт посоветовал предварительно рассчитывать свою долговую нагрузку. Выплата займа не должна превышать 50% семейных расходов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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