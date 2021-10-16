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Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии во Владикавказе

Переговоры с осуждёнными прошли более-менее адекватно, но конкретных решений принято не было.

16 октября, 02:03
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/31379" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

В результате беспорядков, устроенных заключёнными, в исправительной колонии № 1 во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осуждёнными.

"На данный момент пострадавших нет, раненых нет", — приводятся слова омбудсмена в телеграм-канале телекомпании "Осетия-Ирыстон".

По его словам, переговоры с бунтующими прошли более-менее адекватно, но конкретных решений принято не было. Цгоев сообщил, что передал оперативному штабу варианты, которые называли в ходе встречи осуждённые.

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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