Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии во Владикавказе
Переговоры с осуждёнными прошли более-менее адекватно, но конкретных решений принято не было.
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В результате беспорядков, устроенных заключёнными, в исправительной колонии № 1 во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осуждёнными.
"На данный момент пострадавших нет, раненых нет", — приводятся слова омбудсмена в телеграм-канале телекомпании "Осетия-Ирыстон".
По его словам, переговоры с бунтующими прошли более-менее адекватно, но конкретных решений принято не было. Цгоев сообщил, что передал оперативному штабу варианты, которые называли в ходе встречи осуждённые.
Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК. На место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки в ИК № 1 организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков.
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