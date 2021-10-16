Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии во Владикавказе

В результате беспорядков, устроенных заключёнными, в исправительной колонии № 1 во Владикавказе никто не пострадал. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, который встретился с осуждёнными.

"На данный момент пострадавших нет, раненых нет", — приводятся слова омбудсмена в телеграм-канале телекомпании "Осетия-Ирыстон".

По его словам, переговоры с бунтующими прошли более-менее адекватно, но конкретных решений принято не было. Цгоев сообщил, что передал оперативному штабу варианты, которые называли в ходе встречи осуждённые.