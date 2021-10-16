Вооружённый мачете мужчина напал на прохожих в Канаде, ранены четверо

Четыре человека пострадали в результате нападения вооружённого мачете мужчины в центре канадского города Калгари. Об этом сообщила местная полиция.

Три человека находятся в больнице, четвёртому пострадавшему госпитализация не понадобилась. Для задержания злоумышленника привлекли кинологов с собаками. Его поймали, сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного выясняются.