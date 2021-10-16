Вооружённый мачете мужчина напал на прохожих в Канаде, ранены четверо
Три человека в больнице, ещё одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.
Фото © Twitter / CTV Calgary
Четыре человека пострадали в результате нападения вооружённого мачете мужчины в центре канадского города Калгари. Об этом сообщила местная полиция.
Три человека находятся в больнице, четвёртому пострадавшему госпитализация не понадобилась. Для задержания злоумышленника привлекли кинологов с собаками. Его поймали, сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного выясняются.
Ранее сообщалось, что в Токио вооружённый ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно.
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