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Вооружённый мачете мужчина напал на прохожих в Канаде, ранены четверо

Три человека в больнице, ещё одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.

16 октября, 01:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CTVCalgary/status/1449155808084824074?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CTV Calgary</a></p>

Фото © Twitter / CTV Calgary

Четыре человека пострадали в результате нападения вооружённого мачете мужчины в центре канадского города Калгари. Об этом сообщила местная полиция.

Три человека находятся в больнице, четвёртому пострадавшему госпитализация не понадобилась. Для задержания злоумышленника привлекли кинологов с собаками. Его поймали, сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Токио вооружённый ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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