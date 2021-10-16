МВД и Минтранс подготовили ПДД для электросамокатов

МВД РФ и Минтранс предложили внести изменения в нынешние правила дорожного движения, распространив их на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) (гироскутеры, сигвеи, моноколёса и др.). Об этом говорится в проекте постановления Правительства России, передаёт РИА "Новости".

В частности, предлагается ограничить максимальную скорость передвижения на электросамокатах до 25 километров в час, а также ввести лимит по массе для СИМ, имеющих право совмещённого передвижения с пешеходами, — не более 35 килограммов.

Кроме того, предполагается, что дети младше семи лет смогут передвигаться на велосипедах и СИМ только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также по пешеходным зонам, причём только в сопровождении взрослых. Согласно документу, лицам старше 14 лет предлагается разрешить передвигаться на СИМ по обочинам дорог или по правому краю проезжей части, но только в случае отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Авторы проекта также намерены запретить гражданам на СИМ обгонять или объезжать транспортные средства с левой стороны, а водители электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности должны будут руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

Также стало известно, что Минтранс и МВД разработали поправки к правилам дорожного движения (ПДД), в которых впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности. Под этим термином подразумевается "индивидуальное транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей)". К такому транспорту отнесли электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства.