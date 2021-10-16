День Дениса Позимнего: Народные приметы для защиты от нечистой силы 16 октября

По народному календарю 16 октября отмечается День Дениса Позимнего, а православная церковь вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита — афинского мыслителя и христианского святого, жившего в первом веке нашей эры на территории Афин.

На Руси верили, что в этот день на земле разгуливают злые духи, которые любят мучить людей и насылают на них различные болезни и сглаз. "Денис — лихого глаза берегись", — говорили люди. Так называемая осенняя лихорадка могла проникнуть в человека множеством способов — забраться под одежду или даже залететь соринкой в глаз. Лучшим средством от неё наши предки считали осиновую кору, которую полагалось носить с собой. А в домах всегда держали осиновое полено. Если болела голова или сводило ноги, люди прикладывали полено и якобы всё проходило. На Дениса Позимнего от дурного глаза пытались уберечься также и с помощью лука, чеснока, редьки и соли.

По народным приметам, на 16 октября обычно ждали первых морозов. Если этот день выдался тёплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) мороз точно не ударит. Если домашняя скотина к вечеру разревелась, ждали ненастье. В старину в этот день внимательно относились к каждому своему действию, поскольку любое слово и дело в этот день чревато зеркальным ответом. Поэтому правильнее всего помогать окружающим, говорить добрые слова и нести в сердце тепло.

В этот день также не рекомендуется открывать окна, так как считается, что через них в дом может проникнуть нечистая сила. Тем, кто давно не был в храме и не молился, 16 октября лучше вообще не выходить из дома, а в жилище следует зашторить окна и закрыть двери.

В этот день любимым нельзя говорить слово "нет", так как это может привести к ссоре, помириться после которой будет крайне сложно. Есть вероятность даже разрыва отношений. Считается, что 16 октября лучше не глядеться в зеркало, именно по этой причине не стоит в этот день наносить макияж, ходить в магазины одежды, салоны красоты и вообще избегать ситуаций, при которых можно увидеть собственное отражение.

Мужчинам же в этот день желательно отказаться от стрижки и бритья. Ещё следует быть особенно внимательными при общении с кареглазыми, поскольку такие люди могут случайно сглазить. В старину советовали избегать людей с тёмными глазами. Запрещено в день Дениса Позимнего подбирать монеты с земли, ведь можно остаться без своих денег.

Также не стоит 16 октября, выходя в первый раз из дома, выбрасывать мусор — с ним можно выбросить и удачу. Помимо этого, не рекомендуется, чтобы мусор выносили из дома одинокие девушки и парни. Согласно поверьям, после этого их долго будут преследовать любовные неудачи.