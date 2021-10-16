Контр-адмирал оценил противостояние эсминца США и корабля "Адмирал Трибуц" в Японском море
Всеволод Хмыров отметил, что страны используют флот в мирное время для демонстрации силы.
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Герой РФ, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров считает провокацией попытку американского эсминца Chafee нарушить российскую границу в Японском море. Не допустил незаконных действий иностранного военного судна экипаж корабля "Адмирал Трибуц".
"Это только провокация и никак по-другому. Провокационное противостояние. ВМФ России осуществляет обычную деятельность по охране территориальных вод, и то, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются, — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства", — объяснил Хмыров в беседе с "Газетой.Ru".
По словам контр-адмирала, эсминец США осуществил опасное маневрирование и изменил своё направление, только когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.
Напомним, что в Госдуме ранее назвали заход американского эсминца проверкой российских границ на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.
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