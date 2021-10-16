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На Украине оценили вероятность энергетического кризиса

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.

16 октября, 03:34
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Незалежной в случае возникновения форс-мажора. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, по вопросу наличия голубого топлива в стране ситуация схожа с той, что была в 2014–2017 годах. Больше газа в украинских хранилищах было только в 2020 году — на начало отопительного сезона.

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"У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал. Но ввиду того, что вопрос является достаточно острым, думаю, на ближайшем заседании этот вопрос (энергетического кризиса. — Прим. Лайфа) будет предметом для рассмотрения в случае возникновения каких-то форс-мажоров в этой сфере", — отметил Данилов.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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