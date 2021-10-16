На Украине оценили вероятность энергетического кризиса

Вопрос энергетического кризиса на Украине может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Незалежной в случае возникновения форс-мажора. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, по вопросу наличия голубого топлива в стране ситуация схожа с той, что была в 2014–2017 годах. Больше газа в украинских хранилищах было только в 2020 году — на начало отопительного сезона.

"У нас сегодня 18,7 миллиарда кубов газа, поэтому я бы сейчас никаких действий не предпринимал. Но ввиду того, что вопрос является достаточно острым, думаю, на ближайшем заседании этот вопрос (энергетического кризиса. — Прим. Лайфа) будет предметом для рассмотрения в случае возникновения каких-то форс-мажоров в этой сфере", — отметил Данилов.