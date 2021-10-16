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Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

Погибшие были обнаружены в помещении сауны, они могли задохнуться.

16 октября, 04:09

Фото © Pixabay

Тела четырёх туристов найдены в гостинице в деревне Керрет на западе Албании. Все погибшие из России, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

"Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырёх человек, выходцев из России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.

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Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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