Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании
Погибшие были обнаружены в помещении сауны, они могли задохнуться.
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Тела четырёх туристов найдены в гостинице в деревне Керрет на западе Албании. Все погибшие из России, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.
"Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырёх человек, выходцев из России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.
Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.
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