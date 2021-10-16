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Регион
Опубликовано 16 октября 2021, 07:09
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Задохнулись в сауне: Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

Погибшие были обнаружены в помещении сауны, они могли задохнуться.

Тела четырёх туристов найдены в гостинице в деревне Керрет на западе Албании. Все погибшие из России, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

"Около 22:20 (23:20 мск. — Прим. ред.) в сауне отеля в Керрете в [округе] Кавая были обнаружены тела четырёх человек, выходцев из России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.

Россиянина нашли мёртвым в номере турецкого отеля
Россиянина нашли мёртвым в номере турецкого отеля

Ранее Лайф сообщал о гибели в Черногории альпинистки из России. Марии Кабельниковой не стало в горном массиве Дурмитор.

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Фото © Albanian Daily News

Алёна Темирчиева
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