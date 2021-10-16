Тела четырёх туристов найдены в гостинице в деревне Керрет на западе Албании. Все погибшие из России, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

"Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырёх человек, выходцев из России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.