Погибшие были обнаружены в помещении сауны, они могли задохнуться.

Тела четырёх туристов найдены в гостинице в деревне Керрет на западе Албании. Все погибшие из России, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики.

"Около 22:20 (23:20 мск. — Прим. ред.) в сауне отеля в Керрете в [округе] Кавая были обнаружены тела четырёх человек, выходцев из России. Все они задохнулись", — говорится в сообщении полиции.