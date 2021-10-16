Стало известно о состоянии госпитализированного с сепсисом Билла Клинтона

Экс-президент США Билл Клинтон идёт на поправку после экстренной госпитализации с заражением крови, однако ещё одну ночь он проведёт в больнице. Эта информация была опубликована на странице его представителя Анхеля Уреньи в "Твиттере".

"Президент Клинтон продолжает проходить лечение от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении", — говорится в тексте.

Как добавил пресс-секретарь Клинтона, количество лейкоцитов в крови пациента значительно сократилось. Однако Клинтону нужно "получить дополнительные антибиотики".