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Стало известно о состоянии госпитализированного с сепсисом Билла Клинтона

По словам представителя политика, ему нужно "получить дополнительные антибиотики".

16 октября, 04:29
<p>Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Фото © ТАСС/ЕРА

Экс-президент США Билл Клинтон идёт на поправку после экстренной госпитализации с заражением крови, однако ещё одну ночь он проведёт в больнице. Эта информация была опубликована на странице его представителя Анхеля Уреньи в "Твиттере".

"Президент Клинтон продолжает проходить лечение от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении", — говорится в тексте.

Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови

Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови

Как добавил пресс-секретарь Клинтона, количество лейкоцитов в крови пациента значительно сократилось. Однако Клинтону нужно "получить дополнительные антибиотики".

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу. По данным СМИ, политик чувствует себя неважно последние несколько недель.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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