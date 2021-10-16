В Никарагуа доставили первую партию вакцины "Спутник лайт"
С начала пандемии в этой центральноамериканской стране заразилось ковидом 15 737 человек, а 206 умерли от последствий заражения.
Фото © Facebook.com / Russian Direct Investment Fund - RDIF
Партия из 192 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" доставлена накануне в Никарагуа. Об этом сообщило Посольство России в центральноамериканской стране. К слову, с начала пандемии в Никарагуа заразилось коронавирусной инфекцией 15 737 человек, а 206 умерли от последствий заражения.
"В аэропорту груз приняли министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес, советники президента Лауреано Ортега и Соня Кастро, торгпред России Пётр Панкратов", — информирует дипмиссия в Twitter.
Ранее стало известно, что вакцинация препаратом "Спутник лайт" способна продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев. Кроме того, применение этого препарата как второй инъекции после других вакцин показало высокий уровень безопасности при отсутствии серьёзных побочных эффектов, а сочетание других прививок от коронавируса с нашим "Спутником лайт" на 14-й день после укола даёт ощутимо больше антител, чем без него.
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