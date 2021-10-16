В Никарагуа доставили первую партию вакцины "Спутник лайт"

Партия из 192 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" доставлена накануне в Никарагуа. Об этом сообщило Посольство России в центральноамериканской стране. К слову, с начала пандемии в Никарагуа заразилось коронавирусной инфекцией 15 737 человек, а 206 умерли от последствий заражения.