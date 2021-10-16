Учёные выяснили, что чтение плохих новостей ухудшает самочувствие

Некоторые научные исследования показали, что уровни тревоги и депрессии возросли во время пандемии, особенно при ежедневном чтении новостей, связанных с CoViD-19. Психологи из Эссекского университета Великобритании узнали, насколько быстро портится настроение и самочувствие от негативных новостей.

В ходе двух экспериментов исследователи разделили людей на группы. Одних заставили читать ленту "Твиттера", других — смотреть видео на YouTube, а кого-то — комментировать плохие новости. Контрольные группы этого не делали.

Исследования показали, что те, кто прокручивал ленту с плохими новостями, связанными с пандемией, находились в более подавленном настроении, чем члены контрольной группы, которые этого не делали. Отмечается, что хватило всего двух минут негативных новостей о коронавирусе, чтобы оказать мощное воздействие на эмоциональный фон людей.

Руководитель исследования доктор Кэтрин Бьюкенен считает, что регулярный интернет-сёрфинг по волнам плохих новостей может привести к проблемам с психикой. Она также отметила, что результаты свидетельствуют о том, насколько важно помнить о разумном потреблении новостей, особенно в социальных сетях.

Интересно, что хорошие новости, связанные с пандемией, не произвели такого же негативного эффекта, а значит, проблема не во времени, проведённом в социальных сетях, а в потреблении именно негативных новостей.