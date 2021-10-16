На Украине посчитали, что "пощёчина" Зеленского Байдену является сигналом для России

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора, и таким образом послал "сигнал" России, считает украинский журналист Юрий Бутусов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Зеленский дал пощёчину Байдену. <…> В очередной раз сорван конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала", — заявил Бутусов.

Журналист считает, что своими действиями Зеленский посылает сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что не намерен сближаться с Западом. Провалы в антикоррупционной политике, разведывательных операциях и судебной реформе являются звеньями одной цепи — это показной отказ от сближения с США и ЕС, подчеркнул Бутусов.