Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Туристы из России пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья. Инцидент произошёл в районе Манавгат на скользкой после дождя дороге.

По данным газеты Hurriyet, водитель микроавтобуса с туристами не справился с управлением, в результате чего автобус занесло на повороте. Он съехал с трассы и перевернулся, пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло. Всего травмировано восемь человек, семеро из которых — россияне. Все они доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.