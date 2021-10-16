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Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Транспортное средство перевернулось на повороте после того, как водитель не справился с управлением.

16 октября, 08:47
<p>Фото © <a href="https://www.dha.com.tr/yurt/manavgatta-tur-otobusu-devrildi-8-yarali/haber-1854335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dha</a></p>

Фото © dha

Туристы из России пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья. Инцидент произошёл в районе Манавгат на скользкой после дождя дороге.

По данным газеты Hurriyet, водитель микроавтобуса с туристами не справился с управлением, в результате чего автобус занесло на повороте. Он съехал с трассы и перевернулся, пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло. Всего травмировано восемь человек, семеро из которых — россияне. Все они доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Турции 33 человека пострадали в ДТП с автобусом. Тогда сообщалось, что водитель не справился с управлением на дороге Анкара — Ушак.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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