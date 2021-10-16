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Звезда сериала "Игра в кальмара" заявил о желании сняться во втором сезоне

Он отметил, что в продолжении может появиться другой главный герой, а его персонаж уйдёт на второй план.

16 октября, 08:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/its_scintilla/status/1442983400110018563?s=12" target="_blank" rel="noopener noreferrer">its_scintilla</a></p>

Фото © Twitter / its_scintilla

Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале "Игра в кальмара", заранее согласен на съёмки во втором сезоне. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Entertainment Weekly.

Однако о том, будет ли у сериала продолжение, актёру неизвестно. Также Ли отметил, что во втором сезоне может появиться другой главный герой и его персонаж Ги Хун уйдёт на второй план. Пока у актёра нет информации о сюжете новых серий.

"Поскольку я получил столько любви и поддержки [от зрителей], я, конечно, должен снова сыграть его, если будет второй сезон. Но на данный момент я ничего не знаю о том, чем закончится история", — сказал Ли.

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Ранее Лайф сообщал, что в КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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