Звезда сериала "Игра в кальмара" заявил о желании сняться во втором сезоне

Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале "Игра в кальмара", заранее согласен на съёмки во втором сезоне. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Entertainment Weekly.

Однако о том, будет ли у сериала продолжение, актёру неизвестно. Также Ли отметил, что во втором сезоне может появиться другой главный герой и его персонаж Ги Хун уйдёт на второй план. Пока у актёра нет информации о сюжете новых серий.

"Поскольку я получил столько любви и поддержки [от зрителей], я, конечно, должен снова сыграть его, если будет второй сезон. Но на данный момент я ничего не знаю о том, чем закончится история", — сказал Ли.