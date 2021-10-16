Звезда сериала "Игра в кальмара" заявил о желании сняться во втором сезоне
Он отметил, что в продолжении может появиться другой главный герой, а его персонаж уйдёт на второй план.
Фото © Twitter / its_scintilla
Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале "Игра в кальмара", заранее согласен на съёмки во втором сезоне. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Entertainment Weekly.
Однако о том, будет ли у сериала продолжение, актёру неизвестно. Также Ли отметил, что во втором сезоне может появиться другой главный герой и его персонаж Ги Хун уйдёт на второй план. Пока у актёра нет информации о сюжете новых серий.
"Поскольку я получил столько любви и поддержки [от зрителей], я, конечно, должен снова сыграть его, если будет второй сезон. Но на данный момент я ничего не знаю о том, чем закончится история", — сказал Ли.
Ранее Лайф сообщал, что в КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара". Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".
Комментариев: 0