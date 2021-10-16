Российский хоккеист Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ
В 2019 году "Ванкувер" выбрал его в первом раунде драфта под общим десятым номером.
Фото © ХК "Ванкувер Кэнакс"
"Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов одолел "Филадельфию Флайерз". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу канадского клуба.
В составе "Ванкувера" свою первую шайбу в НХЛ забросил 20-летний российский нападающий Павел Подколзин. Он отличился на третьей минуте второго периода. Также в составе гостей по голу в основное время забили Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер, который также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.
🚨 POD-GOALZ-IN 🚨 pic.twitter.com/PqevsmVgLD— Vancouver #Canucks (@Canucks) October 16, 2021
У "Филадельфии" по разу ворота соперников поразили Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.
В составе петербургского СКА Подколзин стал первым хоккеистом 2001 года рождения, дебютировавшим в КХЛ. В 2019-м "Ванкувер" выбрал форварда на драфте НХЛ в первом раунде под общим десятым номером. В мае 2021-го он заключил с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.
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