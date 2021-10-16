НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский хоккеист Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

В 2019 году "Ванкувер" выбрал его в первом раунде драфта под общим десятым номером.

16 октября, 08:23
<p>Фото © ХК "Ванкувер Кэнакс"</p>

Фото © ХК "Ванкувер Кэнакс"

"Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов одолел "Филадельфию Флайерз". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу канадского клуба.

В составе "Ванкувера" свою первую шайбу в НХЛ забросил 20-летний российский нападающий Павел Подколзин. Он отличился на третьей минуте второго периода. Также в составе гостей по голу в основное время забили Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер, который также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

У "Филадельфии" по разу ворота соперников поразили Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.

Кучеров набрал четыре очка в победном матче "Тампы-Бэй" с "Детройтом"

Кучеров набрал четыре очка в победном матче "Тампы-Бэй" с "Детройтом"

В составе петербургского СКА Подколзин стал первым хоккеистом 2001 года рождения, дебютировавшим в КХЛ. В 2019-м "Ванкувер" выбрал форварда на драфте НХЛ в первом раунде под общим десятым номером. В мае 2021-го он заключил с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1