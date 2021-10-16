Российский хоккеист Подколзин забросил первую шайбу в НХЛ

"Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в серии буллитов одолел "Филадельфию Флайерз". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу канадского клуба.

В составе "Ванкувера" свою первую шайбу в НХЛ забросил 20-летний российский нападающий Павел Подколзин. Он отличился на третьей минуте второго периода. Также в составе гостей по голу в основное время забили Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер, который также реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

У "Филадельфии" по разу ворота соперников поразили Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.