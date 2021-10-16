Как Хабиб с Конором: Минеев и Исмаилов давно ненавидят друг друга, а теперь проведут новый супербой Их первый поединок, состоявшийся в октябре 2018 года в Москве, завершился вничью. С тех пор бойцы постоянно обмениваются колкими комментариями и даже успели подраться вне клетки. 15 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Валерий Шарифулин

16 октября на "Wow-арене" в Сочи состоится долгожданный реванш между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Непримиримые соперники станут участниками главного поединка турнира AMC Fight Nights 105, в котором на кону будет стоять чемпионский титул промоушена в среднем весе.

Годы непримиримого противостояния

Конфликт спортсменов начался ещё четыре с половиной года назад — в апреле 2017-го. Тогда Минеев после победы над бразильцем Майкелом Фалканом вызвал Исмаилова на поединок. Дагестанец по прозвищу Лысый Хищник не стал увиливать и сразу же заявил о готовности принять бой, а заодно и "усыпить" уроженца Свердловска (ныне — Екатеринбурга).

Но вот незадача: бой, которого с нетерпением ждали болельщики, несколько раз откладывался. Спортсмены по очереди получили травмы, кроме того, Исмаилова долгое время не устраивал предложенный гонорар. В итоге все проблемы были улажены, и поединок назначили на 19 октября 2018 года в Москве.

С приближением боя война спортсменов в социальных сетях только разгоралась. Исмаилов и Минеев обвиняли друг друга во всех смертных грехах, не выбирая выражений. Их поведение было очень похоже на обмен любезностями Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которые в то же время готовились к своему эпохальному поединку в Лас-Вегасе. Кроме всего прочего, Минеев тренировался в Дагестане, и у него с Исмаиловым было много общих знакомых. Волжанин даже хвастался, что половина республики будет болеть за него, а вовсе не за Магомеда.

Подогрела интерес к бою и памятная пресс-конференция. Только выйдя на сцену, Исмаилов направился к Минееву и крепко вцепился в горло не ожидавшего такого поворота соперника. Разнять бойцов удалось только после вмешательства службы безопасности.

Ничья в октагоне и драки вне клетки

В итоге бой состоялся на столичной "ЦСКА-арене" в рамках турнира Fight Nights Global 90. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи зафиксировали ничью. Результат не устроил ни одну из сторон, и стало понятно, что рано или поздно будет проведён реванш.

Бойцы продолжали войну в соцсетях, но иногда дело доходило и до реальных потасовок. В апреле 2019 года Исмаилов и Минеев подрались в столовой гостиницы в турецком Белеке, где проходил семейный фестиваль для любителей активного образа жизни. Магомед предложил Владимиру "выйти поговорить". Минеев отказался, после чего началась небольшая заварушка, которую быстро прекратили окружающие.

А раскрутка поединка-реванша только набирала обороты. Спортсмены обвиняли друг друга в трусости, поочерёдно утверждая, что оппонент сознательно избегает встречи и срывает договорённости. Кульминация вражды пришлась на декабрь 2020 года, когда Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

После завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошёл Минеев, который присутствовал на соревнованиях в качестве гостя. Он забрал микрофон и обратился к Исмаилову с гневной тирадой.





— Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться, а то все люди думают, что ты испугался, — заявил Владимир.

Лысый Хищник действительно присутствовал в зале. Естественно, он не мог тоже не войти в клетку. Словесная перепалка быстро переросла в полноценную потасовку, к которой начали присоединяться другие зрители. Разнимать массовое побоище пришлось усилиями полиции, соревнования были прерваны. Всё это было очень похоже на драку после боя Макгрегора и Нурмагомедова с участием представителей команд российского и ирландского бойцов.

😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮‍♂️



👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Победные серии бойцов

После предыдущего очного поединка Минеев и Исмаилов успели провести по четыре боя, одержав победу в каждом из них. Владимир последовательно одолел серба Милоша Костича, бразильца Диего Диаса, россиянина Артура Пронина и Даурена Ермекова из Казахстана. В последнем из этих поединков он завоевал пояс Fight Nights Global в среднем весе. Всего на его счету в ММА 15 побед, одна ничья и одно поражение.

Исмаилов за последние три года победил в октагоне россиян Вячеслава Василевского, Артёма Фролова, Александра Емельяненко и Ивана Штыркова. За карьеру в ММА он провёл 21 поединок, одержал 18 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой — против Минеева — был признан ничейным.

Непосредственно перед боем соперники не преминули воспользоваться случаем ещё раз обменяться колкостями. По словам Исмаилова, он с каждым днём всё больше и больше ненавидит Минеева.

— Я сейчас живу вне зоны комфорта по причине Владимира Минеева, и каждый день, находясь вне зоны комфорта, я всё больше его ненавижу. Бывает, происходит что-то тяжёлое из-за кого-то, и ты думаешь: как бы дать ему как следует! Вот у меня ситуация, что из-за него я нахожусь в дискомфорте, и поэтому буду очень жестоко настроен в этом противостоянии, — сказал Лысый Хищник.

Минеев призвал соперника забыть все прошлые обиды и перестать излишне нервничать. Вряд ли это можно воспринимать как попытку пойти на мировую. Скорее всего, речь идёт об очередной порции троллинга.

— Магомед, отпусти уже обиды прошлые. Хватит газовать, как тигр перед встречей с Запашным, 16-го числа всё мне выскажешь в клетке. Ух-х-х, покуражимся. При любом раскладе тебя уже не забудут! — заявил волжанин.

Минеев чуть тяжелее, но букмекеры в него не верят

На официальной церемонии Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в рамки среднего веса. В итоге его результат составил 84,4 килограмма. Исмаилов показал на весах ровно 84 кило.

Видео © Instagram / 1yaroslav.stepanov1

Букмекеры перед боем отдают преимущество Исмаилову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,56. Ставки на Минеева принимают с коэффициентом 2,35. Преимущество Лысому Хищнику отдаёт и бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

— В плане подготовки более дисциплинированным был Владимир. И, возможно, я бы решил сделать его фаворитом, если бы не один важный фактор: исход этого поединка может решить именно доминация в борьбе, которую и оценят судьи. Так что я всё-таки поставлю на Магу, — сказал он.

Зато на Минеева ставит действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков. По его мнению, Исмаилов делает много лишних движений.

— Мне кажется, что выиграет Минеев. Вова дышит хорошо, получше Маги. Демонстрирует защиту от борьбы, плюс он обладает хорошим ударом. Мага хорошо борется, но он, по-моему, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело, — отметил Немков.

В любом случае поединок Исмаилова и Минеева можно назвать главным реваншем года в российских ММА. Чем бы он ни завершился, о нём ещё долго будут говорить. Не исключено, что конфликт бойцов продолжится и после субботнего боя, и тогда уже не миновать третьей серии их захватывающего противостояния.

Авторы Роман Фейгин