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Как Хабиб с Конором: Минеев и Исмаилов давно ненавидят друг друга, а теперь проведут новый супербой

Их первый поединок, состоявшийся в октябре 2018 года в Москве, завершился вничью. С тех пор бойцы постоянно обмениваются колкими комментариями и даже успели подраться вне клетки.

15 октября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Валерий Шарифулин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Владимир Гердо / Валерий Шарифулин

16 октября на "Wow-арене" в Сочи состоится долгожданный реванш между бойцами смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Непримиримые соперники станут участниками главного поединка турнира AMC Fight Nights 105, в котором на кону будет стоять чемпионский титул промоушена в среднем весе.

Годы непримиримого противостояния

Конфликт спортсменов начался ещё четыре с половиной года назад — в апреле 2017-го. Тогда Минеев после победы над бразильцем Майкелом Фалканом вызвал Исмаилова на поединок. Дагестанец по прозвищу Лысый Хищник не стал увиливать и сразу же заявил о готовности принять бой, а заодно и "усыпить" уроженца Свердловска (ныне — Екатеринбурга).

Но вот незадача: бой, которого с нетерпением ждали болельщики, несколько раз откладывался. Спортсмены по очереди получили травмы, кроме того, Исмаилова долгое время не устраивал предложенный гонорар. В итоге все проблемы были улажены, и поединок назначили на 19 октября 2018 года в Москве.

С приближением боя война спортсменов в социальных сетях только разгоралась. Исмаилов и Минеев обвиняли друг друга во всех смертных грехах, не выбирая выражений. Их поведение было очень похоже на обмен любезностями Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которые в то же время готовились к своему эпохальному поединку в Лас-Вегасе. Кроме всего прочего, Минеев тренировался в Дагестане, и у него с Исмаиловым было много общих знакомых. Волжанин даже хвастался, что половина республики будет болеть за него, а вовсе не за Магомеда.

Подогрела интерес к бою и памятная пресс-конференция. Только выйдя на сцену, Исмаилов направился к Минееву и крепко вцепился в горло не ожидавшего такого поворота соперника. Разнять бойцов удалось только после вмешательства службы безопасности.

Ничья в октагоне и драки вне клетки

В итоге бой состоялся на столичной "ЦСКА-арене" в рамках турнира Fight Nights Global 90. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи зафиксировали ничью. Результат не устроил ни одну из сторон, и стало понятно, что рано или поздно будет проведён реванш.

Бойцы продолжали войну в соцсетях, но иногда дело доходило и до реальных потасовок. В апреле 2019 года Исмаилов и Минеев подрались в столовой гостиницы в турецком Белеке, где проходил семейный фестиваль для любителей активного образа жизни. Магомед предложил Владимиру "выйти поговорить". Минеев отказался, после чего началась небольшая заварушка, которую быстро прекратили окружающие.

А раскрутка поединка-реванша только набирала обороты. Спортсмены обвиняли друг друга в трусости, поочерёдно утверждая, что оппонент сознательно избегает встречи и срывает договорённости. Кульминация вражды пришлась на декабрь 2020 года, когда Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

После завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошёл Минеев, который присутствовал на соревнованиях в качестве гостя. Он забрал микрофон и обратился к Исмаилову с гневной тирадой.

Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться, а то все люди думают, что ты испугался, — заявил Владимир.

Лысый Хищник действительно присутствовал в зале. Естественно, он не мог тоже не войти в клетку. Словесная перепалка быстро переросла в полноценную потасовку, к которой начали присоединяться другие зрители. Разнимать массовое побоище пришлось усилиями полиции, соревнования были прерваны. Всё это было очень похоже на драку после боя Макгрегора и Нурмагомедова с участием представителей команд российского и ирландского бойцов.

Победные серии бойцов

После предыдущего очного поединка Минеев и Исмаилов успели провести по четыре боя, одержав победу в каждом из них. Владимир последовательно одолел серба Милоша Костича, бразильца Диего Диаса, россиянина Артура Пронина и Даурена Ермекова из Казахстана. В последнем из этих поединков он завоевал пояс Fight Nights Global в среднем весе. Всего на его счету в ММА 15 побед, одна ничья и одно поражение.

Исмаилов за последние три года победил в октагоне россиян Вячеслава Василевского, Артёма Фролова, Александра Емельяненко и Ивана Штыркова. За карьеру в ММА он провёл 21 поединок, одержал 18 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой — против Минеева — был признан ничейным.

Непосредственно перед боем соперники не преминули воспользоваться случаем ещё раз обменяться колкостями. По словам Исмаилова, он с каждым днём всё больше и больше ненавидит Минеева.

Я сейчас живу вне зоны комфорта по причине Владимира Минеева, и каждый день, находясь вне зоны комфорта, я всё больше его ненавижу. Бывает, происходит что-то тяжёлое из-за кого-то, и ты думаешь: как бы дать ему как следует! Вот у меня ситуация, что из-за него я нахожусь в дискомфорте, и поэтому буду очень жестоко настроен в этом противостоянии, — сказал Лысый Хищник.

Минеев призвал соперника забыть все прошлые обиды и перестать излишне нервничать. Вряд ли это можно воспринимать как попытку пойти на мировую. Скорее всего, речь идёт об очередной порции троллинга.

Магомед, отпусти уже обиды прошлые. Хватит газовать, как тигр перед встречей с Запашным, 16-го числа всё мне выскажешь в клетке. Ух-х-х, покуражимся. При любом раскладе тебя уже не забудут! — заявил волжанин.

Минеев чуть тяжелее, но букмекеры в него не верят

На официальной церемонии Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в рамки среднего веса. В итоге его результат составил 84,4 килограмма. Исмаилов показал на весах ровно 84 кило.

Видео © Instagram / 1yaroslav.stepanov1

Букмекеры перед боем отдают преимущество Исмаилову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,56. Ставки на Минеева принимают с коэффициентом 2,35. Преимущество Лысому Хищнику отдаёт и бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

В плане подготовки более дисциплинированным был Владимир. И, возможно, я бы решил сделать его фаворитом, если бы не один важный фактор: исход этого поединка может решить именно доминация в борьбе, которую и оценят судьи. Так что я всё-таки поставлю на Магу, — сказал он.

Зато на Минеева ставит действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков. По его мнению, Исмаилов делает много лишних движений.

Мне кажется, что выиграет Минеев. Вова дышит хорошо, получше Маги. Демонстрирует защиту от борьбы, плюс он обладает хорошим ударом. Мага хорошо борется, но он, по-моему, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело, — отметил Немков.

В любом случае поединок Исмаилова и Минеева можно назвать главным реваншем года в российских ММА. Чем бы он ни завершился, о нём ещё долго будут говорить. Не исключено, что конфликт бойцов продолжится и после субботнего боя, и тогда уже не миновать третьей серии их захватывающего противостояния.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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