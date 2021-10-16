Минеев пожертвует часть гонорара за поединок с Исмаиловым на благотворительность

Чемпион российского промоушена смешанных единоборств AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что пожертвует часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым в благотворительный фонд.

Поединок состоится в субботу, 16 октября, в Сочи на "WOW-арене" в рамках турнира AMC Fight Nights 105.

"Наверное, как поступил бы любой простой русский мужик: потратил бы деньги на семью, на ребёнка. В последнее время много думаю о благотворительности. Есть благотворительный фонд "Село", я хотел бы пожертвовать туда миллион. Мы все родом из села, близки к земле. Я сам из деревни, окончил сельскую школу. Хочу поддержать сельчан", — рассказал Минеев.

По словам президента лиги AMC Fight Nights Камила Гаджиева, спортсмены на двоих получат за бой около 35 миллионов рублей.