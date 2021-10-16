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Американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы

Ранее в её организме обнаружили метаболит меклофеноксата, который является запрещённым стимулятором.

16 октября, 08:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVBS7iRvehN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jessicacalalang</a></p>

Фото © Instagram / jessicacalalang

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает AP.

Ранее во время чемпионата США 26-летняя спортсменка сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA). Это вещество является метаболитом запрещённого стимулятора меклофеноксата.

Калаланг смогла доказать, что вещество попало в её организм через косметику, которую она использовала для участия в соревнованиях. Расследование продолжалось восемь месяцев, из-за него фигуристка пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.

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В нынешнем сезоне Калаланг и Джонсон вернулись на лёд. На турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо американцы заняли четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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