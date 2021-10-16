Американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы

Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает AP.

Ранее во время чемпионата США 26-летняя спортсменка сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA). Это вещество является метаболитом запрещённого стимулятора меклофеноксата.

Калаланг смогла доказать, что вещество попало в её организм через косметику, которую она использовала для участия в соревнованиях. Расследование продолжалось восемь месяцев, из-за него фигуристка пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.