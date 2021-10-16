Американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы
Ранее в её организме обнаружили метаболит меклофеноксата, который является запрещённым стимулятором.
Фото © Instagram / jessicacalalang
Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает AP.
Ранее во время чемпионата США 26-летняя спортсменка сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA). Это вещество является метаболитом запрещённого стимулятора меклофеноксата.
Калаланг смогла доказать, что вещество попало в её организм через косметику, которую она использовала для участия в соревнованиях. Расследование продолжалось восемь месяцев, из-за него фигуристка пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.
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В нынешнем сезоне Калаланг и Джонсон вернулись на лёд. На турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо американцы заняли четвёртое место.
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