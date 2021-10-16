Удалите это немедленно: 5 программ, из-за которых тормозит телефон Современные телефоны "тормозят" по сотне разных причин. Самая частая из них — лишние программы, "съедающие" память и скорость интернет-соединения. 15 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему тормозит айфон?

"Яблочные" устройства — одни из самых чувствительных к установке ненужного системе софта. Особенно это актуально для старых устройств — каждая новая программа для iPhone 6, iPhone 7 и 8 может стать причиной серьёзных проблем с быстродействием. Однако самая важная проблема таких устройств — пакеты обновлений, выпускаемых Apple. С одной стороны, новый софт от производителя исправляет старые проблемы и добавляет улучшения, с другой — ещё сильнее нагружает систему и забирает память устройства. Универсального совета на такой случай не существует, но опытные пользователи iPhone отмечают, что отключение обновлений помогает сохранить быстродействие устройства на много лет. Отключение автообновления программ работает и на Android. Для отключения нужно зайти в Google Play Market, далее в "Настройки", затем в "Автообновление приложений" и выбрать пункт "Никогда". Теперь приложения будут обновляться только вручную.

Почему тормозит андроид и как это исправить

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Каждый флагман под управлением этой операционной системы рано или поздно начинает работать заметно хуже, чем после покупки. Три самые частые причины такого явления — дублирование функциональных приложений, попытка установить стороннюю "прошивку", программы из сомнительных источников. Для поиска дублированных приложений необязательно устанавливать специальную программу, но, если трудно понять, какие именно приложения выполняют одну и ту же функцию, можно установить CCleaner или Total Commander для Android. Попытка установить незаводское программное обеспечение "лечится" просто — достаточно сохранить резервную копию смартфона и сбросить устройство до заводских параметров. С программами из сомнительных источников всё сложнее — в ряде случаев в PlayMarket попадают программы с вирусным или шпионским ПО, которые обманывают внутренние алгоритмы Google при проверке. Попав на устройство, такие программы начинают майнить криптовалюту, растрачивая ресурс аккумулятора и трафик сотовой сети. Простейший способ понять, есть ли на вашем устройстве такие программы, — посмотреть на все установленные программы и удалить лишнее.

Удаляем виджеты, как сообщения в "Вотсапе"

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Встроенные виджеты — самая большая проблема смартфонов нового поколения. В iPhone они пока не выглядят раздражающими, а в Android могут стать причиной преждевременной смерти смартфона. Главные "пожиратели ресурсов" на Android — виджеты погоды, курса валют, непрочитанных сообщений и центр уведомлений, выведенный на главный экран. Также серьёзно замедляют устройство виджет сообщений, солнечный/лунный цикл, виджет счётчика данных (объём трафика в мобильной сети), новости, календарь. Каждый из них нагружает систему по-своему, а параллельное использование сразу нескольких снизит быстродействие почти на 50%.

Как удалить встроенные программы

Встроенные приложения, например "Google Музыка", почти не используются в реальной жизни, однако при их удалении появится такое сообщение. Его нужно проигнорировать — встроенные приложения никак не влияют на работу других программ и лишь освобождают память.

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Антивирус для Android и iPhone

Часто причина сбоев смартфона может крыться в установленном антивирусе. У большинства телефонов нет встроенного антивирусного ПО — его приходится устанавливать, если есть подозрение, что в смартфон просочился вредоносный файл. Однако если проверка результатов не дала, эта программа всё равно продолжает работать — антивирус сканирует файлы по несколько раз в день, а также в большинстве случаев фильтрует исходящий и входящий трафик. Чтобы проверить работоспособность телефона после удаления антивируса, устройство придётся перезагрузить. В 90% случаев удаление антивируса ускоряет работу смартфона.

Как правильно обновить Android и iPhone, чтобы смартфон не тормозил?

После выхода очередного обновления для устройства нет смысла устанавливать его сразу. Так как ещё какое-то время для пользователей в программе остаются пробелы, восполнять которые разработчики пытаются сразу после начала обновления. Обычно обновлённая версия ПО дорабатывается в течение двух-трёх недель после релиза, однако в случае с Android это может занимать до трёх месяцев. Если острой необходимости в обновлении нет, то лучше подождать некоторое время и дать разработчикам оценить результаты тестирования новой версии. Прецедент с замедлением операционной системы уже был — после выхода одного из пакетов обновлений iOS 14 Beta миллионы iPhone стали работать с задержкой. Пользователи два месяца страдали от "слайд-шоу" на экране, и проблемную строку кода удалось переписать только со следующим релизом.

У меня тормозит телефон. В этом виноват Google?

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Есть негласное золотое правило, которым можно пользоваться при удалении программ, — если не помнишь, когда последний раз пользовался, значит, удалять нужно точно. Если открыть "Настройки" и посмотреть потребление ресурсов каждым приложением в разделе "Аккумулятор – Использование батареи", то можно узнать, какое приложение является наиболее прожорливым, кроме того, можно обратить внимание на объём памяти, которую потребляет каждое приложение, в разделе "Память".

Самыми энергоёмкими считаются такие приложения, как Snapchat, Tinder, Badoo, Instagram, Facebook, Google Maps, Whatsapp. Последний потребляет столько же энергии, как три одновременно открытых браузера.

Авторы Сергей Андреев