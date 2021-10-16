Бывший футболист "Спартака" Евдокимов назначен главным тренером "Кубани"
После 17 туров краснодарский клуб занимает последнее место в розыгрыше ФНЛ.
Фото © ПФК "Кубань"
Роберт Евдокимов стал главным тренером краснодарской "Кубани". Об этом сообщается на сайте клуба ФНЛ.
В его штаб войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов. Специалисты уже были представлены команде и провели свою первую тренировку.
На посту главного тренера "Кубани" Евдокимов сменил бывшего наставника "Сочи" Александра Точилина, который покинул клуб на этой неделе.
Краснодарский клуб занимает последнее, двадцатое место в первенстве ФНЛ. В 17 матчах команда набрала лишь 11 очков.
В ходе игровой карьеры Евдокимов выступал в том числе и за московский "Спартак", в составе которого в 1997 году стал чемпионом России. В качестве тренера он ранее возглавлял "КамАЗ" из Набережных Челнов, "Оренбург", казахстанский "Тобол", волгоградский "Ротор" и "Нижний Новгород".
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