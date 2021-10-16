Бывший футболист "Спартака" Евдокимов назначен главным тренером "Кубани"

Роберт Евдокимов стал главным тренером краснодарской "Кубани". Об этом сообщается на сайте клуба ФНЛ.

В его штаб войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов. Специалисты уже были представлены команде и провели свою первую тренировку.

На посту главного тренера "Кубани" Евдокимов сменил бывшего наставника "Сочи" Александра Точилина, который покинул клуб на этой неделе.

Краснодарский клуб занимает последнее, двадцатое место в первенстве ФНЛ. В 17 матчах команда набрала лишь 11 очков.