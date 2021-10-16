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Бывший футболист "Спартака" Евдокимов назначен главным тренером "Кубани"

После 17 туров краснодарский клуб занимает последнее место в розыгрыше ФНЛ.

16 октября, 09:19
<p>Фото © ПФК "Кубань"</p>

Фото © ПФК "Кубань"

Роберт Евдокимов стал главным тренером краснодарской "Кубани". Об этом сообщается на сайте клуба ФНЛ.

В его штаб войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов. Специалисты уже были представлены команде и провели свою первую тренировку.

На посту главного тренера "Кубани" Евдокимов сменил бывшего наставника "Сочи" Александра Точилина, который покинул клуб на этой неделе.

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Краснодарский клуб занимает последнее, двадцатое место в первенстве ФНЛ. В 17 матчах команда набрала лишь 11 очков.

В ходе игровой карьеры Евдокимов выступал в том числе и за московский "Спартак", в составе которого в 1997 году стал чемпионом России. В качестве тренера он ранее возглавлял "КамАЗ" из Набережных Челнов, "Оренбург", казахстанский "Тобол", волгоградский "Ротор" и "Нижний Новгород".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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