Россияне стали реже брать ипотеку из-за быстрого роста цен на жильё

В сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 41,4% по сравнению с осенью прошлого года и на 2,9% — к августу 2021 года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу бюро Алексей Волков уверен, что россияне стали реже брать ипотеку из-за роста стоимости квадратного метра. У людей не настолько стремительно растёт доход, насколько быстро дорожает жильё. Кроме того, эксперт связал снижение спроса с изменениями условий по программе льготной ипотеки, с июля максимальная сумма кредита для всех регионов — три миллиона рублей.

"Очевидно, что с учётом первоначального взноса не более 20–30%. Такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны", — заключил Волков в беседе с журналистами ТАСС.

По данным бюро, в сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с прошлым месяцем, объём — на 7,9%. По сравнению с сентябрём 2020 года число ипотечных кредитов и их объёмы также снизились — на 26,8% и 9,3% соответственно.