Новак анонсировал новый рекорд по внутренним объёмам потребления газа в РФ

Россия в 2021 году обновит рекорд по объёмам потребления газа внутри страны. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак и отметил, что это связано с активным восстановлением экономики государства, а также сокращением выработки электроэнергии гидроэлектростанциями из-за сезонного маловодья.

"У нас, кстати, я хочу отметить, в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период", — сказал он в интервью Сергею Брилёву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Новак констатировал, что в результате долгой и холодной зимы 2020/2021 из подземных газохранилищ пришлось изъять больший объём голубого топлива, чем обычно. Следовательно, это потребовало дополнительной закачки в наши подземные газовые хранилища. Однако, по словам Новака, у РФ есть возможность для исполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. При этом Россия рассчитывает завершить сезон закачки в ПХГ (подземное хранение газа) до 1 ноября.