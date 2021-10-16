Новак анонсировал новый рекорд по внутренним объёмам потребления газа в РФ
Это связано с рядом факторов, среди которых есть и положительная динамика в восстановлении экономики страны.
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Россия в 2021 году обновит рекорд по объёмам потребления газа внутри страны. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак и отметил, что это связано с активным восстановлением экономики государства, а также сокращением выработки электроэнергии гидроэлектростанциями из-за сезонного маловодья.
"У нас, кстати, я хочу отметить, в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период", — сказал он в интервью Сергею Брилёву в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Новак констатировал, что в результате долгой и холодной зимы 2020/2021 из подземных газохранилищ пришлось изъять больший объём голубого топлива, чем обычно. Следовательно, это потребовало дополнительной закачки в наши подземные газовые хранилища. Однако, по словам Новака, у РФ есть возможность для исполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. При этом Россия рассчитывает завершить сезон закачки в ПХГ (подземное хранение газа) до 1 ноября.
Ранее Лайф писал о том, что цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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