Российские туристы погибли спустя час после заезда в гостиницу в Албании
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Известно, что все четверо погибших были членами одной семьи. Лайф публиковал их имена.
Сотрудник албанской гостиницы Gloria в деревне Керрет рассказал, как нашёл в сауне тела четырёх россиян. Подробности произошедшего сейчас выясняет консульский отдел Посольства России в Албании.
"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашёл в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое — на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — передаёт слова администратора Albanian Daily News.
По словам работника, посетители приехали в отель за час до трагедии. Издание также сообщает, что они оказались членами одной семьи.
Напомним, инцидент произошёл накануне около 11 часов вечера. Лайф публиковал список погибших российских туристов.