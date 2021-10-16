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Регион
Опубликовано 16 октября 2021, 12:48
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Российские туристы погибли спустя час после заезда в гостиницу в Албании

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Известно, что все четверо погибших были членами одной семьи. Лайф публиковал их имена.

Сотрудник албанской гостиницы Gloria в деревне Керрет рассказал, как нашёл в сауне тела четырёх россиян. Подробности произошедшего сейчас выясняет консульский отдел Посольства России в Албании.

"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашёл в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое — на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — передаёт слова администратора Albanian Daily News.

Задохнулись в сауне: Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании
Задохнулись в сауне: Четверо туристов из России найдены мёртвыми в отеле на западе Албании

По словам работника, посетители приехали в отель за час до трагедии. Издание также сообщает, что они оказались членами одной семьи.

Напомним, инцидент произошёл накануне около 11 часов вечера. Лайф публиковал список погибших российских туристов.

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Александра Васильева
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