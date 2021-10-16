Российские туристы погибли спустя час после заезда в гостиницу в Албании

"Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашёл в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое — на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись", — передаёт слова администратора Albanian Daily News.