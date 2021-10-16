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Вторая осечка подряд: Сотый гол Дзюбы не спас "Зенит" от поражения в матче с "Арсеналом"

Несмотря на неудачу, действующие чемпионы страны сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ.

16 октября, 12:59
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" в стартовом матче 11-го тура чемпионата России по футболу на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Все мячи были забиты после перерыва. На 53-й минуте Зурико Давиташвили вывел "Арсенал" вперёд после выхода один на один с голкипером Станиславом Крицюком. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала Артём Дзюба отметился сотым голом за "Зенит", а затем замбийский полузащитник Кингс Кангва принёс победу тульскому клубу.

Состав "Зенита" был ослаблен из-за отсутствия целого ряда ключевых игроков. Защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Магомед Оздоев восстанавливаются после травм, нападающий Сердар Азмун дисквалифицирован. Также с первых минут на поле не смогли выйти полузащитники Клаудиньо и Вильмар Барриос. Бразилец всего два дня тренируется в общей группе, а колумбиец только вернулся из национальной сборной.

Для "Зенита" поражение стало вторым подряд в РПЛ. В десятом туре команда Сергея Семака на своём поле уступила "Сочи" (1:2).

Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо допустил выступление игрока за сборную России

Агент футболиста "Зенита" Клаудиньо допустил выступление игрока за сборную России

Несмотря на очередную неудачу, петербургский клуб с 23 очками сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" набрал 12 баллов и поднялся на 12-ю позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Арсенал" — "Зенит" — 2:1

Голы: Давиташвили 53' (1:0), Дзюба 88' (1:1), К. Кангва 90' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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