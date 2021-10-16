Петербургский "Зенит" в стартовом матче 11-го тура чемпионата России по футболу на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Все мячи были забиты после перерыва. На 53-й минуте Зурико Давиташвили вывел "Арсенал" вперёд после выхода один на один с голкипером Станиславом Крицюком. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала Артём Дзюба отметился сотым голом за "Зенит", а затем замбийский полузащитник Кингс Кангва принёс победу тульскому клубу.

Хлусевич протащил мяч до самой штрафной и покатил на Зурико – а тот взял и вывел «Арсенал» вперед 👊🏻 pic.twitter.com/EUiLaUmx0X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

Состав "Зенита" был ослаблен из-за отсутствия целого ряда ключевых игроков. Защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Магомед Оздоев восстанавливаются после травм, нападающий Сердар Азмун дисквалифицирован. Также с первых минут на поле не смогли выйти полузащитники Клаудиньо и Вильмар Барриос. Бразилец всего два дня тренируется в общей группе, а колумбиец только вернулся из национальной сборной.

ТО. ПРОСТО. НЕРЕАЛЬНО.



Кангва вложил всю душеньку в победный удар – мяч со свистом влетел в девять 😱 pic.twitter.com/eEEUS4Q7dH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

Для "Зенита" поражение стало вторым подряд в РПЛ. В десятом туре команда Сергея Семака на своём поле уступила "Сочи" (1:2).

Несмотря на очередную неудачу, петербургский клуб с 23 очками сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" набрал 12 баллов и поднялся на 12-ю позицию.