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"Это фейк": В "Спартаке" отреагировали на сообщения о трансфере футболиста "Шахтёра"

По данным СМИ, красно-белые заплатили за 18-летнего центрального защитника 3 миллиона евро.

16 октября, 11:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B8e4UqNJB69/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mark_mampassi17</a></p>

Фото © Instagram / mark_mampassi17

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию о подписании контракта с центральным защитником донецкого "Шахтёра" Марком Рене Мампасси. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это фейк", — заявил Зеленов.

Ранее журналист Евгений Кузьменко в своём телеграм-канале сообщил, что красно-белые подписали контракт с 18-летним Мампасси. По его информации, "Спартак" заплатил донецкому клубу 3 миллиона евро, а трансфер должен состояться нынешней зимой.

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Вадим Шаблий, агент Мампасси, заявил, что у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. По его словам, у защитника есть интерес и в России.

"У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный", — отметил Шаблий.

Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за "Мариуполь". В составе приазовского клуба защитник провёл восемь матчей и сделал одну результативную передачу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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