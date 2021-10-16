Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию о подписании контракта с центральным защитником донецкого "Шахтёра" Марком Рене Мампасси. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Это фейк", — заявил Зеленов.

Ранее журналист Евгений Кузьменко в своём телеграм-канале сообщил, что красно-белые подписали контракт с 18-летним Мампасси. По его информации, "Спартак" заплатил донецкому клубу 3 миллиона евро, а трансфер должен состояться нынешней зимой.

Вадим Шаблий, агент Мампасси, заявил, что у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. По его словам, у защитника есть интерес и в России.

"У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный", — отметил Шаблий.