"К сожалению, не забили": Семак объяснил второе подряд поражение "Зенита" в чемпионате России
По словам 45-летнего специалиста, команда регулярно создаёт большое количество опасных моментов, но не всегда их реализовывает.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура чемпионата России (1:2) заявил, что команда в очередной раз не смогла конвертировать созданные моменты в голы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Это футбол, выигрывает та команда, которая забивает. Мы создали много, играли неплохо, но, к большому сожалению, не забили. <...> Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площадки "Арсенала". Конечно, в те моменты, которые мы создали, надо забивать, и результат был бы другим", — отметил наставник.
Для "Зенита" поражение стало вторым подряд в чемпионате России. В десятом туре петербургский клуб на своём поле уступил "Сочи" (1:2). При этом Семак не видит в сложившейся ситуации никакой закономерности.
"Иногда выигрываем, иногда проигрываем. И в предыдущем матче, и в этом по моментам мы должны были побеждать, но это футбол — не всегда более сильная команда побеждает", — добавил наставник.
Несмотря на очередную неудачу, "Зенит" с 23 очками сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре петербургский клуб примет московский "Спартак". Встреча состоится 24 октября.
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