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Роналду снова на голодном пайке: "Лестер" перед матчем со "Спартаком" четыре раза поразил ворота МЮ

Красно-белые сыграют с командой Брендана Роджерса 20 октября в рамках группового турнира Лиги Европы.

16 октября, 15:59
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

"Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Лестеру" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Кинг Пауэр" завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе "Лестера" по голу забили бельгийский хавбек Юри Тилеманс, турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, английский форвард Джейми Варди и замбийский нападающий Патсон Дака. У гостей отличились Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут. Его безголевая серия в Премьер-лиге достигла трёх матчей.

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"Лестер" набрал 11 баллов и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы с 14 очками опустились на пятое место.

В среду, 20 октября, "Лестеру" предстоит сыграть в Лиге Европы с московским "Спартаком". Встреча состоится на "Открытие банк арене" в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Чемпионат Англии по футболу

Премьер-Лига. 8-й тур

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед" — 4:2

Голы: Гринвуд 19' (0:1), Тилеманс 31' (1:1), Сеюнджю 78' (2:1), Рэшфорд 82' (2:2), Варди 83' (3:2), Дака 90+1' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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