"Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Лестеру" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Кинг Пауэр" завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе "Лестера" по голу забили бельгийский хавбек Юри Тилеманс, турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, английский форвард Джейми Варди и замбийский нападающий Патсон Дака. У гостей отличились Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут. Его безголевая серия в Премьер-лиге достигла трёх матчей.

"Лестер" набрал 11 баллов и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы с 14 очками опустились на пятое место.

В среду, 20 октября, "Лестеру" предстоит сыграть в Лиге Европы с московским "Спартаком". Встреча состоится на "Открытие банк арене" в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.