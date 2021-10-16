Роналду снова на голодном пайке: "Лестер" перед матчем со "Спартаком" четыре раза поразил ворота МЮ
Красно-белые сыграют с командой Брендана Роджерса 20 октября в рамках группового турнира Лиги Европы.
Фото © Английская премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Лестеру" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе "Кинг Пауэр" завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе "Лестера" по голу забили бельгийский хавбек Юри Тилеманс, турецкий защитник Чаглар Сеюнджю, английский форвард Джейми Варди и замбийский нападающий Патсон Дака. У гостей отличились Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут. Его безголевая серия в Премьер-лиге достигла трёх матчей.
"Лестер" набрал 11 баллов и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы с 14 очками опустились на пятое место.
В среду, 20 октября, "Лестеру" предстоит сыграть в Лиге Европы с московским "Спартаком". Встреча состоится на "Открытие банк арене" в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-Лига. 8-й тур
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед" — 4:2
Голы: Гринвуд 19' (0:1), Тилеманс 31' (1:1), Сеюнджю 78' (2:1), Рэшфорд 82' (2:2), Варди 83' (3:2), Дака 90+1' (4:2)
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