Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретился в Риме с главным тренером "Ромы" Жозе Моуринью. Их совместные фотографии выложены в аккаунтах спортсмена и наставника в "Инстаграме".

Макгрегор прилетел в столицу Италии на крещение своего сына. С Моуринью они выпили виски ирландца Proper No. Twelve, после чего тренер подарил бойцу футболку "Ромы" с десятым номером и именем Конора.

"Да, это он! Великий Конор Макгрегор в Риме. Было очень приятно встретится, поговорить и подарить ему самую красивую футболку в городе", — написал Моуринью.