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"Великий Конор в Риме": Моуринью выпил виски с Макгрегором и подарил ему футболку "Ромы"

Ирландский боец прилетел в столицу Италии на крещение своего сына.

16 октября, 16:33

Фото © Instagram / josemourinho

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор встретился в Риме с главным тренером "Ромы" Жозе Моуринью. Их совместные фотографии выложены в аккаунтах спортсмена и наставника в "Инстаграме".

Макгрегор прилетел в столицу Италии на крещение своего сына. С Моуринью они выпили виски ирландца Proper No. Twelve, после чего тренер подарил бойцу футболку "Ромы" с десятым номером и именем Конора.

"Да, это он! Великий Конор Макгрегор в Риме. Было очень приятно встретится, поговорить и подарить ему самую красивую футболку в городе", написал Моуринью.

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Макгрегор в сториз своего инстаграма выразил уважением Моуринью и назвал его легендой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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