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Не обошлось без драки: "Спартак" на последних минутах ушёл от поражения в дерби с "Динамо"

В конце первого тайма на поле вспыхнула потасовка с участием футболистов, тренеров и технического персонала обеих команд.

16 октября, 18:00
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

"Динамо" победило "Спартак" в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "Открытие банк арене", завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

Динамовцы забили по голу в каждом из таймов. Отличились защитник Иван Ордец и нападающий Константин Тюкавин. В составе "Спартака" в самой концовке отличились игроки обороны Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

В конце первого тайма на поле произошла драка с участием футболистов, тренеров и технического персонала обеих команд. По итогам потасовки главный арбитр показал жёлтые карточки динамовцам Арсену Захаряну и Вячеславу Грулёву, а также спартаковцам Георгию Джикии и Самуэлю Жиго.

Бело-голубые набрали 20 очка, опустившись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Их опережают "Зенит" (23 балла) и "Сочи" (21). "Спартак" с 17 очками остался на седьмой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Спартак" — "Динамо" — 2:2

Голы: Ордец 19' (0:1), Тюкавин 60' (0:2), Джикия 87' (1:2), Жиго 90+1' (2:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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