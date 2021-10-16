"Сочи" победил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

"Сочи" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на своём поле победил "Ростов" со счётом 3:2. Встречу судил арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Хозяева уже к 33-й минуте трижды поразили ворота соперника. Отличились Артур Юсупов, Кристиан Нобоа и Матео Кассьерра. Во втором тайме ростовчане усилиями Баштуша и Али Соу смогли сократить разрыв до минимума.

«Сочи» закатил три гола за тайм. Этот – абсурдно легкий. Даже жалко «Ростов» 😵‍💫 pic.twitter.com/T9ptws0YY4 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

"Сочи" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит", у которого 23 балла. "Ростов" с девятью очками на 13-й позиции.