"Сочи" победил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу
В составе команды Владимира Федотова по голу забили Артур Юсупов, Кристиан Нобоа и Матео Кассьерра.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на своём поле победил "Ростов" со счётом 3:2. Встречу судил арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.
Хозяева уже к 33-й минуте трижды поразили ворота соперника. Отличились Артур Юсупов, Кристиан Нобоа и Матео Кассьерра. Во втором тайме ростовчане усилиями Баштуша и Али Соу смогли сократить разрыв до минимума.
«Сочи» закатил три гола за тайм. Этот – абсурдно легкий. Даже жалко «Ростов» 😵💫 pic.twitter.com/T9ptws0YY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
"Сочи" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит", у которого 23 балла. "Ростов" с девятью очками на 13-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 11-й тур
"Сочи" — "Ростов" — 3:2
Голы: Юсупов 10' (1:0), Нобоа, с пенальти 28' (2:0), Кассьерра 33' (3:0), Баштуш 53' (3:1), Соу 90+4' (3:2)
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