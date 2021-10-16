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"Сочи" победил "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

В составе команды Владимира Федотова по голу забили Артур Юсупов, Кристиан Нобоа и Матео Кассьерра.

16 октября, 18:05
<p>Фото © ФК "Сочи"</p>

Фото © ФК "Сочи"

"Сочи" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на своём поле победил "Ростов" со счётом 3:2. Встречу судил арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Хозяева уже к 33-й минуте трижды поразили ворота соперника. Отличились Артур Юсупов, Кристиан Нобоа и Матео Кассьерра. Во втором тайме ростовчане усилиями Баштуша и Али Соу смогли сократить разрыв до минимума.

"Сочи" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит", у которого 23 балла. "Ростов" с девятью очками на 13-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Сочи" — "Ростов" — 3:2

Голы: Юсупов 10' (1:0), Нобоа, с пенальти 28' (2:0), Кассьерра 33' (3:0), Баштуш 53' (3:1), Соу 90+4' (3:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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