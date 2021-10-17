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В октагон вышли врачи: Исмаилов потерял сознание после тяжелейшего нокаута от Минеева

Проигравший боец также заявил, что уважает оппонента как "спортсмена, но не как человека".

16 октября, 22:37

Скриншот видео телеканала "Матч ТВ"

Российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову надели кислородную маску после тяжелейшего нокаута в поединке против Владимира Минеева. Спортсмен потерял сознание, поэтому вмешались медики.

Сразу после того, как бой был остановлен, в октагоне появились врачи, которые оказали помощь Исмаилову. На него надели кислородную маску. Спортсмен не мог самостоятельно подняться. Когда бойца привели в чувство, он встал на ноги, после чего снова упал.

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Спустя некоторое время Исмаилов всё же пришёл в себя и взял микрофон, чтобы выразить уважение Минееву как "спортсмену, но не как человеку". Исмаилов не пришёл на пресс-конференцию после поединка по состоянию здоровья. В команде бойца заявили, что он пройдёт дополнительное медобследование.

Напомним, Владимир Минеев одержал зрелищную победу над Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире AMC Fight Nights и отстоял чемпионский пояс. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде. В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон друг против друга. Тот бой в Москве был признан ничейным. Минеев заявил перед реваншем, что пожертвует часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым в благотворительный фонд.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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