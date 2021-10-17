Российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову надели кислородную маску после тяжелейшего нокаута в поединке против Владимира Минеева. Спортсмен потерял сознание, поэтому вмешались медики.

Сразу после того, как бой был остановлен, в октагоне появились врачи, которые оказали помощь Исмаилову. На него надели кислородную маску. Спортсмен не мог самостоятельно подняться. Когда бойца привели в чувство, он встал на ноги, после чего снова упал.

Спустя некоторое время Исмаилов всё же пришёл в себя и взял микрофон, чтобы выразить уважение Минееву как "спортсмену, но не как человеку". Исмаилов не пришёл на пресс-конференцию после поединка по состоянию здоровья. В команде бойца заявили, что он пройдёт дополнительное медобследование.