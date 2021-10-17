В октагон вышли врачи: Исмаилов потерял сознание после тяжелейшего нокаута от Минеева
Проигравший боец также заявил, что уважает оппонента как "спортсмена, но не как человека".
Скриншот видео телеканала "Матч ТВ"
Российскому бойцу ММА Магомеду Исмаилову надели кислородную маску после тяжелейшего нокаута в поединке против Владимира Минеева. Спортсмен потерял сознание, поэтому вмешались медики.
Сразу после того, как бой был остановлен, в октагоне появились врачи, которые оказали помощь Исмаилову. На него надели кислородную маску. Спортсмен не мог самостоятельно подняться. Когда бойца привели в чувство, он встал на ноги, после чего снова упал.
Спустя некоторое время Исмаилов всё же пришёл в себя и взял микрофон, чтобы выразить уважение Минееву как "спортсмену, но не как человеку". Исмаилов не пришёл на пресс-конференцию после поединка по состоянию здоровья. В команде бойца заявили, что он пройдёт дополнительное медобследование.
Напомним, Владимир Минеев одержал зрелищную победу над Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире AMC Fight Nights и отстоял чемпионский пояс. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде. В октябре 2018 года Минеев и Исмаилов уже выходили в октагон друг против друга. Тот бой в Москве был признан ничейным. Минеев заявил перед реваншем, что пожертвует часть гонорара за бой с Магомедом Исмаиловым в благотворительный фонд.
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