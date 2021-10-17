"Тампа" обыграла "Вашингтон" в овертайме

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу "молний".

"Ой, он острый": Овечкину в раздевалке вручили топор после дубля в стартовом матче сезона НХЛ

Ранее Лайф рассказывал, что летом Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).