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"Тампа" обыграла "Вашингтон" в овертайме

В составе "молний" отметились россиянин Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос.

17 октября, 04:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1448480815214694401" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Фото © Twitter / Washington Capitals

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу "молний".

Хозяевам очко принёс российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин (39-я минута). В составе "Тампы" отметились россиянин Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос.

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Ранее Лайф рассказывал, что летом Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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