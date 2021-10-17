"Тампа" обыграла "Вашингтон" в овертайме
В составе "молний" отметились россиянин Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос.
Фото © Twitter / Washington Capitals
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу "молний".
Хозяевам очко принёс российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин (39-я минута). В составе "Тампы" отметились россиянин Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос.
Ранее Лайф рассказывал, что летом Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).
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