Экс-депутат Рады рассказал о мечте "Газпрома", подающей надежду Украине

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что декарбонизация Европы будет выгодна и Украине, и российскому "Газпрому". Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам экс-парламентария, мощность газотранспортной системы Незалежной составляет 145 миллиардов кубометров газа, в то время как суммарная мощность газопроводов, которые были построены за последние 20 лет в обход Украины, — 180 миллиардов кубов в год.

"Если посмотреть на потребление ЕС газа, то можно сказать, что это то количество (180 миллиардов кубов ежегодно. — Прим. Лайфа), которое потребляла Европа последние годы. Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы, возможно, появится будущее", — подчеркнул Мураев.

Кроме того, политик считает, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает порядка четырёх миллиардов кубометров голубого топлива, деньги на которые в бюджете страны отсутствуют. Также Мураев назвал катастрофической ситуацию с энергоресурсами в Незалежной, заметив, что альтернативы российскому газу для Киева на данный момент не существует.