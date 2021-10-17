Яценюк рассказал о миллиардных потерях Украины из-за "газового провала"
Он заявил, что страна вынуждена будет покупать голубое топливо за 1200 долларов.
Фото © Facebook / Арсеній Яценюк
Украина понесла миллиардные убытки из-за несвоевременной закупки газа, считает бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. По его оценке, речь идёт как минимум о пяти миллиардах долларов.
"Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Это убытки государства и "Нафтогаза" из-за того, что, когда надо было покупать газ по 250 долларов, его не купили, а сейчас его надо покупать по 1200 долларов", — пояснил Яценюк в эфире "Украина 24".
По его мнению, власти Незалежной должны быть привлечены к ответственности за такой провал.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.
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