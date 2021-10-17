Яценюк рассказал о миллиардных потерях Украины из-за "газового провала"

Украина понесла миллиардные убытки из-за несвоевременной закупки газа, считает бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. По его оценке, речь идёт как минимум о пяти миллиардах долларов.

"Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Это убытки государства и "Нафтогаза" из-за того, что, когда надо было покупать газ по 250 долларов, его не купили, а сейчас его надо покупать по 1200 долларов", — пояснил Яценюк в эфире "Украина 24".

По его мнению, власти Незалежной должны быть привлечены к ответственности за такой провал.