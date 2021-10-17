Названы два витамина, провоцирующие опасный вид рака

Американские врачи обнаружили связь между употреблением витаминов В6, В12 и повышением риска возникновения рака лёгких. Об этом сообщает газета Daily Express.

Отмечается, что витамины группы В помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии или нарушениях работы нервной системы. По словам медиков, они также могут вызвать онкозаболевания. Особенно опасны они оказались для курящих мужчин. Те, кто принимает витаминные добавки, в два раза чаще болеют раком, а те, кто ещё и курит, болеют в три-четыре раза чаще, подчеркнули исследователи.

Как рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски, специалисты проанализировали данные 77 тысяч человек. В ходе работы они пришли к выводу, что из-за употребления витамина B12 риск развития рака лёгких возрастал на 30%, а из-за употребления витамина B6 — на 40%.

"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака лёгких был на 98% выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В", — поведал Браски.