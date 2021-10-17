НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы два витамина, провоцирующие опасный вид рака

Особенно рискуют при употреблении этих добавок курящие мужчины.

16 октября, 22:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американские врачи обнаружили связь между употреблением витаминов В6, В12 и повышением риска возникновения рака лёгких. Об этом сообщает газета Daily Express.

Отмечается, что витамины группы В помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии или нарушениях работы нервной системы. По словам медиков, они также могут вызвать онкозаболевания. Особенно опасны они оказались для курящих мужчин. Те, кто принимает витаминные добавки, в два раза чаще болеют раком, а те, кто ещё и курит, болеют в три-четыре раза чаще, подчеркнули исследователи.

Онколог назвала факторы, провоцирующие рак молочной железы

Онколог назвала факторы, провоцирующие рак молочной железы

Как рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски, специалисты проанализировали данные 77 тысяч человек. В ходе работы они пришли к выводу, что из-за употребления витамина B12 риск развития рака лёгких возрастал на 30%, а из-за употребления витамина B6 — на 40%.

"У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака лёгких был на 98% выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В", — поведал Браски.

Врач назвала неожиданные симптомы, свидетельствующие о раке лёгких

Врач назвала неожиданные симптомы, свидетельствующие о раке лёгких

Ранее британские врачи раскрыли неочевидный симптом рака лёгких. Медики посоветовали дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, исчезнет ли боль. Если она не проходит, следует обратиться к специалистам.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1