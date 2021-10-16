Врач назвала неожиданные симптомы, свидетельствующие о раке лёгких

Врач из Великобритании Клэр Моррисон рассказала о том, как глаза человека могут выдать рак лёгких и почему стоит прислушаться к своему внутреннему и хриплому голосу. По её мнению, обратиться к специалисту стоит тем, у кого, например, потеет только одна сторона лица, сужены зрачки или болит рука. Об этом она рассказала в интервью изданию Express.

Опухоль, разрушившая нервную ткань, может вызывать синдром Горнера. Для него характерно сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко. Кроме того, об опухоли верхней борозды лёгкого могут свидетельствовать боли в плече, руке и слабость верхних конечностей. Так что, если нащупали у себя твёрдые болезненные узелки или расширенные вены на плечах или шее, лучше незамедлительно обследоваться, отметила медик.

Хриплый голос, кстати, тоже может свидетельствовать о раке лёгких, так как онкология вызывает повреждение гортанного нерва. Да и вообще, любой симптом, который мучает человека больше двух недель, может быть опасен, считает Моррисон.