В РПЦ развенчали мифы о "чипировании" при вакцинации

Сторонники антипрививочной теории, которые убеждены, что вакцинация якобы может привести к другим болезням, а то и к чипированию населения, попросту повторяют непроверенные теории и игнорируют факты. Такую точку зрения озвучил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион.

"Если это называется рассудительностью, то я очень сильно сомневаюсь, что у человека всё в порядке с мозгами. Вы просто повторяете самые нелепые мифы, которые существуют по поводу вакцины, озвучиваете непроверенные теории вопреки очевидным фактам", — сказал он в программе "Церковь и мир" в эфире телеканала "Россия-24".

Митрополит Иларион и ранее не раз призывал россиян привиться от ковида, отмечая, что побочные действия препарата минимальны в сравнении с мучениями, которые испытывают заболевшие. Он также заявлял, что те, кто не привились, заразили других людей и стали причиной их смерти, "будут всю жизнь отмаливать совершённый грех".

"Каждый день умирает несколько сотен человек, мы каждый день бьём рекорды смертности. Вам сколько нужно ещё, чтобы умерло, сколько нужно ещё, чтобы заразилось, для того, чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?" — обратился он к зрителям.