НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК возбудил уголовное дело после резни в якутском наркодиспансере

По последним данным, местный житель смертельно ранил одного человека, ещё четверо пострадали.

16 октября, 18:39

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пациента якутского наркологического диспансера, который устроил резню в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 3 ст. 30 – п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", уточнили в ведомстве.

В результате резни в якутском диспансере погиб один человек, пятеро ранены

В результате резни в якутском диспансере погиб один человек, пятеро ранены

По данным следствия, 16 октября в палате ГБУ "Якутский республиканский наркологический диспансер" мужчина нанёс колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения.

"В результате один из мужчин скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами, им оказывается необходимая помощь", — добавили следователи.

Устроивший резню в Якутии пациент разозлился из-за проигрыша в карты

Устроивший резню в Якутии пациент разозлился из-за проигрыша в карты

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня вечером. По предварительным данным, пациент находился в нестабильном психологическом состоянии. Злоумышленником оказался 47-летний Прокопий Т.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1