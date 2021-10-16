СК возбудил уголовное дело после резни в якутском наркодиспансере

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пациента якутского наркологического диспансера, который устроил резню в учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 3 ст. 30 – п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 16 октября в палате ГБУ "Якутский республиканский наркологический диспансер" мужчина нанёс колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения.

"В результате один из мужчин скончался, четверо доставлены в медицинское учреждение с травмами, им оказывается необходимая помощь", — добавили следователи.