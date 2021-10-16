В Якутии пациент онкодиспансера устроил резню в палате, есть погибшие

Один из пациентов напал на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

"Инцидент произошёл в онкодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — сказал собеседник агентства.

Что послужило поводом для агрессивного поведения, неизвестно, однако уточняется, что, по предварительным данным, пациент находился в нестабильном психологическом состоянии.