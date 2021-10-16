НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Якутии пациент онкодиспансера устроил резню в палате, есть погибшие

Уточняется, что нападавший находился в нестабильном психическом состоянии.

16 октября, 16:02

Фото © Pixabay

Один из пациентов напал на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".

"Инцидент произошёл в онкодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — сказал собеседник агентства.

В Махачкале девятиклассник в разгар ссоры зарезал одноклассника ножом

В Махачкале девятиклассник в разгар ссоры зарезал одноклассника ножом

Что послужило поводом для агрессивного поведения, неизвестно, однако уточняется, что, по предварительным данным, пациент находился в нестабильном психологическом состоянии.

Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге парень зарезал сожительницу, а потом сам позвонил её родным.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1