В Якутии пациент онкодиспансера устроил резню в палате, есть погибшие
Уточняется, что нападавший находился в нестабильном психическом состоянии.
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Один из пациентов напал на соседей по палате в онкологическом диспансере в Якутии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
"Инцидент произошёл в онкодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", — сказал собеседник агентства.
Что послужило поводом для агрессивного поведения, неизвестно, однако уточняется, что, по предварительным данным, пациент находился в нестабильном психологическом состоянии.
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