Нардеп Украины Ясько заявила о необходимости госпитализации Саакашвили

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит с бывшим президентом Грузии Саакашвили в отношениях, рассказала о его состоянии. По её словам, политику в ближайшие дни потребуется госпитализация.

"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку. В ближайшие дни его состояние будет очень критическим и нужна будет госпитализация", — заявила Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

Она также отметила, что "тема возвращения гражданина Украины на родину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти". По словам Ясько, МИД страны сейчас активно занимается этим вопросом.